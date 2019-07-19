Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

Виктор Вальдес
globallookpress.com
Соглашение «сине-гранатовых» с 37-летним специалистом рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон.
Команда начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера 29 июля.
Вальдес выступал за главную команду «Барселоны» с 2002 по 2014 год, сыграл более 500 матчей, стал шестикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов.
В мае прошлого года Вальдес получил тренерские лицензии УЕФА В и А, после чего начал карьеру тренера в юношеской команде испанского клуба «Мораталас». 0