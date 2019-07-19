ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс де ЛигтИдеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?
  • 17:22
    • «Ростов» обвинил тульский «Арсенал» в нарушении правил РФС и ФИФА
  • 17:10
    • Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе на ЧМ
  • 14:56
    • Мадридский «Атлетико» обратил внимание на Кристиана Эриксена
  • 14:43
    • Зидан назвал главную атакующую тройку «Реала» в новом сезоне
  • 13:36
    • Бой Гассиева в США отменен
    Все новости спорта

    Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

    Барселона Футбол Испании
    «Барселона» на своем официальном сайте объявила о назначении Виктора Вальдеса на пост наставника юношеской команды (U19).

    Виктор Вальдес
    Виктор Вальдес

    Соглашение «сине-гранатовых» с 37-летним специалистом рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон.

    Команда начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера 29 июля.

    Вальдес выступал за главную команду «Барселоны» с 2002 по 2014 год, сыграл более 500 матчей, стал шестикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов.

    В мае прошлого года Вальдес получил тренерские лицензии УЕФА В и А, после чего начал карьеру тренера в юношеской команде испанского клуба «Мораталас». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»
  • 17/07/2019 в 20:11
    •
  • Прогноз
  • Сенегал — Алжир
  • 1.95
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Нижний Новгород» неудачную серию в игре с «Шинником»?
  • «Нижний Новгород» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Возьмет ли Сенегал реванш у Алжира за поражение в группе?
  • Сенегал — Алжир. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • В матче «Боруссии» и «Ливерпуля» ничьи не будет
  • «Боруссия» Д — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»Как полузащитник ПСЖ сделал все, чтобы его возвращение в каталонский клуб не состоялось 17/07/2019 в 20:110
  • 15:59
    • «МЮ» может подписать Мериха Демираля вместо Харри Магуайра
  • 15:48
    • «Челси» потерпел первое поражение под руководством Лэмпарда
  • 17:36
    • Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»
    Гарри Магуайр Футбол Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?«Лестер» готов продать своего футболиста за 80 миллионов фунтов стерлингов 17/07/2019 в 12:260
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка КАН-2019?
  • 2.10
    •
  • 16:28
    • Стив Брюс получил 100 млн евро на усиление «Ньюкасла»
  • 14:01
    • Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту
  • 13:49
    • Защитник «МанСити» вернется в строй к концу сентября
    Лоран Косельни Футбол Косельни и еще семь игроков, которые отказывались приезжать на предсезонкуФутболисты нашли действенный метод, чтобы оказывать давление на клубы 16/07/2019 в 21:360
  • 13:20
    • Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре
  • 13:09
    • Игроки «Ньюкасла» поучаствовали в уличной драке
  • 12:07
    • «Ювентус» предложил «МЮ» трех игроков в обмен на Погба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие