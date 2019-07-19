УЕФА отстранил бельгийского победителя Кубка от участия в Лиге Европы

УЕФА отстранил бельгийскийот участия в Лиге Европы. Дисквалификация вводится за организацию договорных матчей в чемпионате страны.

УЕФА отстранил бельгийского обладателя Кубка от участия в Лиге Европы globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Напомним, чт клуб завоевал прямую путевку в групповой этап турнира, став победителем Кубка Бельгии сезона-2018/19.

«Апелляционная инстанция УЕФА приняла во внимание тот факт, что БАС одобрил решение КБФС. Европейский футбольный союз, как организатор, оставляет за собой эксклюзивное право решать, допускать до турниров УЕФА или нет ту или иную команду.

Однако в данном случае Апелляционная инстанция УЕФА была полностью удовлетворена доказательствами того, что представители "Мехелена", а следовательно — сам клуб, пытался организовать договорный матч на национальном уровне. Этому аспекту уделено внимание в регламенте Лиги Европы УЕФА», — говорится в сообщении УЕФА.

Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон.

В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам. 0