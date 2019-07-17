Фернандо: Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях

«Это хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у "Ростова", особенно в гостях.
Но, например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале.
Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза», — сказал игрок в интервью пресс-службе клуба.
Футболист также подвел итоги трех лет, проведенных в московском клубе.
«Прежде всего прошедшие годы запомнились золотым сезоном, когда мы выиграли долгожданный титул: это останется в памяти навсегда.
Вообще, много было классных моментов! Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение», — сказал Фернандо.
«Ростов» примет 20 июля на домашней арене московский «Спартак» во втором туре РПЛ. 0