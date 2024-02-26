В рамках 18-го тура чемпионата Украины 26 февраля пройдет матч «Александрия» — «Шахтер» Донецк. Начало — 14:00 (мск). «Александрия» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

Турнирное положение: Александрийцы в нынешнем сезоне откровенно не радуют своими результатами. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды явно выглядит не лучшим образом. В 16 матчах подопечные Руслана Ротаня забили всего 12 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Ротаня проиграла. В контрольном матче «Александрия» пропустила единственный мяч от «Кайсара».

Вот только в рамках УПЛ «Александрия» пока выиграла всего в 4 матчах из 16. Так что основной задачей будет отдалиться от опасной зоны.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота александрийцы пропустили 4 гола.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: подопечные Ротаня пока не демонстрируют своей лучшей игры. Да и вообще, тренерскому штабу приходится работать в основном с молодежью.

Поединки против дончан для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Александрия» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

В межсезонных спаррингах александрийцы выглядели весьма прилично. Причем заметно прибавил форвард Владислав Погорилый.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионский титул. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы, но по потерянным очкам делит лидерство с киевским «Динамо».

Команда забила 26 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 13.

Последние матчи: «горняки», в отличие от соперников по УПЛ, уже возобновили официальные поединки. Вот только дончане вылетели из Лиги Европы, уступив «Марселю» по сумме двух встреч.

Не сыграют: Тарас Степаненко — травмирован.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. «Горняки» неплохо укрепились в межсезонье, однако матчи с марсельцами обнажили проблемы в обороне.

К тому же в Марселе явно «наелся» Тарас Степаненко. Участие капитана «горняков» в ближайших матчах находится под большим вопросом.

В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк как раз уступил «Марселю» (1:3). Так что теперь дончане максимально переориентировались на чемпионат.

Наверняка Марино Пушич будет настраивать подопечных на быстрый гол. Такая тактика не раз и не два приносила успех «горнякам».

Статистика для ставок

«Шахтер» Донецк по потерянным очкам является потенциальным лидером УПЛ

«Александрия» не побеждала «горняков» в 4 последних очных поединках

«Шахтер» Донецк только-только вылетел из Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.84.

Александрия — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 8.504.701.40Бонус$9500

Прогноз: «Горняки» явно раздосадованы вылетом из еврокубков, и все силы бросят на победу в чемпионате.

«Шахтер» наверняка будет активно атаковать, к тому же, в составе команды есть, кому забивать.

Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -1.5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперника сумеют поразить ворота друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.20