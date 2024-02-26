«Александрия»
Турнирное положение: Александрийцы в нынешнем сезоне откровенно не радуют своими результатами. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом атака команды явно выглядит не лучшим образом. В 16 матчах подопечные Руслана Ротаня забили всего 12 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Ротаня проиграла. В контрольном матче «Александрия» пропустила единственный мяч от «Кайсара».
Вот только в рамках УПЛ «Александрия» пока выиграла всего в 4 матчах из 16. Так что основной задачей будет отдалиться от опасной зоны.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 10 мячей. Причем в свои ворота александрийцы пропустили 4 гола.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Ротаня пока не демонстрируют своей лучшей игры. Да и вообще, тренерскому штабу приходится работать в основном с молодежью.
Поединки против дончан для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Александрия» выиграла 1 раз при 2 поражениях.
В межсезонных спаррингах александрийцы выглядели весьма прилично. Причем заметно прибавил форвард Владислав Погорилый.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионский титул. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы, но по потерянным очкам делит лидерство с киевским «Динамо».
Команда забила 26 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 13.
Последние матчи: «горняки», в отличие от соперников по УПЛ, уже возобновили официальные поединки. Вот только дончане вылетели из Лиги Европы, уступив «Марселю» по сумме двух встреч.
Не сыграют: Тарас Степаненко — травмирован.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. «Горняки» неплохо укрепились в межсезонье, однако матчи с марсельцами обнажили проблемы в обороне.
К тому же в Марселе явно «наелся» Тарас Степаненко. Участие капитана «горняков» в ближайших матчах находится под большим вопросом.
В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк как раз уступил «Марселю» (1:3). Так что теперь дончане максимально переориентировались на чемпионат.
Наверняка Марино Пушич будет настраивать подопечных на быстрый гол. Такая тактика не раз и не два приносила успех «горнякам».
Статистика для ставок
- «Шахтер» Донецк по потерянным очкам является потенциальным лидером УПЛ
- «Александрия» не побеждала «горняков» в 4 последних очных поединках
- «Шахтер» Донецк только-только вылетел из Лиги Европы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.96 и 1.84.
Александрия — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров
Прогноз: «Горняки» явно раздосадованы вылетом из еврокубков, и все силы бросят на победу в чемпионате.
«Шахтер» наверняка будет активно атаковать, к тому же, в составе команды есть, кому забивать.
Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -1.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперника сумеют поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.20