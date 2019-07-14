Точилин: Ощущения от премьер-лиги хорошие

Главный тренер «Сочи»прокомментировал поражение отв матче 1-го тура РПЛ (0:1).

«Ощущения от премьер-лиги хорошие, игрой доволен за исключением последних 20 минут. Силенок пока не хватает играть в такой агрессивный мобильный футбол весь матч.

Как готовились к сезону? Опыт был. С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата. Сейчас — за 4 дня.

Но в целом пришла группа опытных обученных футболистов. Рассказывать долго не приходилось. Ребята и так играли на хорошем уровне. И дальше будут. Плюс мотивация.

Все это помогло в подготовке. Что касается стиля нашего футбола, то "Сочи" всегда играл в такую игру.

Нормально работается, с руководством на связи. А на слухи про Бердыева внимания не обращаем», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0