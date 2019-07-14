ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Сочи»«Спартак» отскочил. Помогли судья и Жиго
  • 22:43
    • Фаны «Атлетико» испортили табличку с именем Гризманна
  • 00:33
    • «Арсенал» готовит трансферное предложение по Николасу Пепе
  • 23:39
    • «Ростов» одержал победу в матче с «Оренбургом»
  • 23:24
    • Гризманн заявил о своих целях на сезон
  • 21:50
    • Федотов: гол «Спартака» был забит с нарушением правил
    Все новости спорта

    Точилин: Ощущения от премьер-лиги хорошие

    Сочи Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ (0:1).

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    «Ощущения от премьер-лиги хорошие, игрой доволен за исключением последних 20 минут. Силенок пока не хватает играть в такой агрессивный мобильный футбол весь матч.

    Как готовились к сезону? Опыт был. С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата. Сейчас — за 4 дня.

    Но в целом пришла группа опытных обученных футболистов. Рассказывать долго не приходилось. Ребята и так играли на хорошем уровне. И дальше будут. Плюс мотивация.

    Все это помогло в подготовке. Что касается стиля нашего футбола, то "Сочи" всегда играл в такую игру.

    Нормально работается, с руководством на связи. А на слухи про Бердыева внимания не обращаем», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 11/07/2019 в 20:29
    •
  • Прогноз
  • «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити»
  • 1.93
  • Завтра в 01:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит «Реал Солт-Лэйк» домашнюю удачную серию?
  • «Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Найдет ли Федерер противоядие от стабильной игры Джоковича?
  • Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Удастся ли ЦСКА набрать три очка в первом туре?
  • «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» упустил победу в Туле, «Спартак» одолел «Сочи»Обзор матчей стартового тура чемпионата России 00:200
  • 20:26
    • «Ростов» и «Оренбург» назвали стартовые составы
  • 19:34
    • Синиша Михайлович покинул пост тренера «Болоньи» из-за лейкемии
  • 01:07
    • Моуриньо: жду предложения от подходящего клуба
    Симона Халеп Теннис Уимблдон. Первая победа ХалепОбзор женского финала на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 18:440
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» победой новый сезон РПЛ?
  • 2.76
    •
  • 01:14
    • Точилин: Ощущения от премьер-лиги хорошие
  • 00:56
    • Парфенов: Очень хотели дома стартануть хорошо
  • 00:51
    • «Атлетико» купит у «Наполи» Хюсая
    Поль Погба Футбол Погба, Неймар, Гризманн. Бренд — не всегда гарантия качестваЗвездные футболисты помогают клубам зарабатывать, но это не всегда оправданно Вчера в 17:150
  • 22:56
    • Сульшер все еще выбирает капитана команды на новый сезон
  • 18:26
    • Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Уфой»
  • 18:01
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие