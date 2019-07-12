Игрок сборной Перу отказал «Локомотиву»

Полузащитники сборнойотказался от выгодного в финансовом плане предложения московского «Локомотива», сообщает Voetbal International.

Российский клуб был готов предложить игроку контракт, по которому он бы зарабатывал намного больше, чем в голландской команде, но Тапиа решил ответить отказом.

Нынешнее соглашение перуанского футболиста с голландским клубом рассчитано до 30 июня следующего года. В то же время руководство «Фейеноорда» хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому не против продажи Тапиа.

23-летний футболист в прошлом сезоне провел за роттердамский клуб всего лишь четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Сборная Перу на минувшем Кубке Америки вышла в финал, где уступила Бразилии со счетом 1:3. 0