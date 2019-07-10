Мещеряков: Контракт Гилерме? Нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года

Председатель совета директоров московского «Локомотива»прокомментировал ситуацию с новым контрактом голкипера

Соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что Гилерме может перейти в «Спартак».

«Что касается Гилерме, то предложение с нашей стороны лежит на столе. Игрок может подписать его в любой момент.

Что касается формулы контракта, то нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года.

Контракт, который нами предложен, вступит в силу с зимы, после того, как нынешний контракт закончится, если игрок решит его подписать», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов. 0