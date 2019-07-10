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    Мещеряков: Контракт Гилерме? Нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года

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    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с новым контрактом голкипера Маринато Гилерме.

    Маринато Гилерме
    Маринато Гилерме

    Соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что Гилерме может перейти в «Спартак».

  • Гилерме: По контракту ситуация не очень приятная
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    • «Что касается Гилерме, то предложение с нашей стороны лежит на столе. Игрок может подписать его в любой момент.

    Что касается формулы контракта, то нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года.

    Контракт, который нами предложен, вступит в силу с зимы, после того, как нынешний контракт закончится, если игрок решит его подписать», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

    Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что Гилерме покинет «Локомотив», так как у голкипера есть предложение от одного из московских клубов. 0

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