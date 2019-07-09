Гилерме: По контракту ситуация не очень приятная

Вратарь «Локомотива»прокомментировал ситуацию с контрактом.

Ранее сообщалось, что Гилерме не может договориться с «Локо» об условиях нового договора и может перейти в «Спартак».

«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым», — сказал Гильерме издание «Спорт-Экспресс». 0