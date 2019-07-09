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    Гилерме продлит контракт с «Локомотивом»

    Локомотив Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме договорился о новом контракте с клубом.

    Маринато Гилерме
    Маринато Гилерме

    Ранее сообщалось, что Гилерме не может договориться с «Локо» об условиях нового договора и может перейти в «Спартак».

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    • «Первая (условная) неудача Цорна (uенеральный директор "Спартака" Томас Цорн — прим. LiveSport.Ru). Гилерме не будет в "Спартаке". Аргументов не хватило.

    Один из лидеров "Локо" остается и продлит контракт. По условиям все решили (в пользу вратаря), финалочкой стал Суперкубок, после которого и ударили по рукам.

    Уверен, что тянуть с объявлением не будут, всем хочется спокойствия и уверенности до старта РПЛ», — сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. 0

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