Гилерме продлит контракт с «Локомотивом»

Вратарь «Локомотива»договорился о новом контракте с клубом.

Ранее сообщалось, что Гилерме не может договориться с «Локо» об условиях нового договора и может перейти в «Спартак».

«Первая (условная) неудача Цорна (uенеральный директор "Спартака" Томас Цорн — прим. LiveSport.Ru). Гилерме не будет в "Спартаке". Аргументов не хватило.

Один из лидеров "Локо" остается и продлит контракт. По условиям все решили (в пользу вратаря), финалочкой стал Суперкубок, после которого и ударили по рукам.

Уверен, что тянуть с объявлением не будут, всем хочется спокойствия и уверенности до старта РПЛ», — сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. 0