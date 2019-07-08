Мещеряков: У Гилерме контракт до конца декабря. В чем проблема?

Маринато Гилерме
globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Гилерме не может договориться с железнодорожниками по условиям нового контракта. В СМИ отмечалось, что футболистом интересуется «Спартак».
«У Гилерме действующий контракт до конца декабря. В чем проблема? В конце декабря у него кончится контракт. Сейчас его соглашение с "Локомотивом" — в действии.
Когда контракт закончится, тогда и поговорим о продлении. Впереди вагон времени. Каждый выполняет свои обязательства в рамках действующего контракта.
Если до окончания контракта что-то случится — мы сообщим об этом», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Гилерме провел за «Локомотив» 41 матч во всех турнирах и пропустил 42 мяча. 0