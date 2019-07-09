Кикнадзе: Гилерме останется до конца года, а потом уйдет в «Спартак»

Генеральный директор «Локомотива»рассказал о деталях переговоров по новому контракту с вратарем команды

Соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что Гилерме может перейти в «Спартак».

«У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили договор 1+1 и 1,9 миллиона евро, потом увеличили зарплату, но контракт от другого московского клуба повторить не можем.

По сумме выкупа мы пока не договорились. Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдет. Другой московский клуб предложил ему контракт на три года», — сказал Кикнадзе изданию «Спорт-Экспресс».

Сам Гилерме на встрече с болельщиками резко высказался о переговорах с «Локо», за который выступает с 2007 года. 0