Кикнадзе: Гилерме останется до конца года, а потом уйдет в «Спартак»

Маринато Гилерме
globallookpress.com
Соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что Гилерме может перейти в «Спартак».
«У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили договор 1+1 и 1,9 миллиона евро, потом увеличили зарплату, но контракт от другого московского клуба повторить не можем.
По сумме выкупа мы пока не договорились. Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдет. Другой московский клуб предложил ему контракт на три года», — сказал Кикнадзе изданию «Спорт-Экспресс».
Сам Гилерме на встрече с болельщиками резко высказался о переговорах с «Локо», за который выступает с 2007 года. 0