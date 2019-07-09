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    Кикнадзе: Гилерме останется до конца года, а потом уйдет в «Спартак»

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о деталях переговоров по новому контракту с вратарем команды Маринато Гилерме.

    Маринато Гилерме
    Маринато Гилерме

    Соглашение 33-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что Гилерме может перейти в «Спартак».

    «У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили договор 1+1 и 1,9 миллиона евро, потом увеличили зарплату, но контракт от другого московского клуба повторить не можем.

    По сумме выкупа мы пока не договорились. Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдет. Другой московский клуб предложил ему контракт на три года», — сказал Кикнадзе изданию «Спорт-Экспресс».

    Сам Гилерме на встрече с болельщиками резко высказался о переговорах с «Локо», за который выступает с 2007 года. 0

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