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    СМИ: «Марсель» может арендовать Дзюбу

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Как сообщает Le Phoceen, 9 июля состоялась встреча президента «Марселя» Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, который занимается переездом форварда в Европу. На встрече обсуждался в том числе потенциальный трансфер Дзюбы.

    «Марсель» хочет арендовать 30-летнего нападающего.

    Напомним, французский клуб возглавил Андре Виллаш-Боаш, под руководством которого Дзюба ранее играл в «Зените».

    Ранее стало известно, что Дзюба подписал контракт с компанией Мендеша, чтобы перейти в один из европейских клубов. 0

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