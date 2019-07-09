СМИ: «Марсель» может арендовать Дзюбу

Нападающийможет продолжить карьеру в

Как сообщает Le Phoceen, 9 июля состоялась встреча президента «Марселя» Жака-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, который занимается переездом форварда в Европу. На встрече обсуждался в том числе потенциальный трансфер Дзюбы.

«Марсель» хочет арендовать 30-летнего нападающего.

Напомним, французский клуб возглавил Андре Виллаш-Боаш, под руководством которого Дзюба ранее играл в «Зените».

Ранее стало известно, что Дзюба подписал контракт с компанией Мендеша, чтобы перейти в один из европейских клубов. 0