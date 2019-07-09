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    Китайский клуб сделал заманчивое предложение Бейлу

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    Полузащитник «Реала» Гарет Бейл получил предложение от одного из китайских клубов.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    Как сообщает El Chiringuito, одна из команд, название которой не уточняется, предлагает валлийцу около 1,3 миллиона евро в год. Это примерно в два раза больше нынешнего оклада Бейла в «Реале».

    При этом китайский клуб хотел бы заполучить Бейла бесплатно, однако «Реал» не готов предоставлять игроку статус свободного агента и хочет выручить за него деньги.

    Контракт валлийца со «сливочными» рассчитан до 2022 года.

    В прошлом сезоне Бэйл провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. 0

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