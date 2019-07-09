Китайский клуб сделал заманчивое предложение Бейлу

Полузащитникполучил предложение от одного из китайских клубов.

Как сообщает El Chiringuito, одна из команд, название которой не уточняется, предлагает валлийцу около 1,3 миллиона евро в год. Это примерно в два раза больше нынешнего оклада Бейла в «Реале».

При этом китайский клуб хотел бы заполучить Бейла бесплатно, однако «Реал» не готов предоставлять игроку статус свободного агента и хочет выручить за него деньги.

Контракт валлийца со «сливочными» рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Бэйл провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. 0