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    «Спартак» объявил о трансфере Зе Луиша

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    «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Зе Луиша.

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    Нападающий продолжит карьеру в португальском «Порту».

    «Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра», — отмечается в сообщении.

    «Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за "Спартак". Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!», — сказал Зе Луиш.

    Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. За четыре сезона форвард провел за команду 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. 0

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