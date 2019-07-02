ЦСКА — «Ростов»: где и когда смотреть онлайн матча «Кубка Матч Премьер»

Свою последнюю третью игру проведут. Это будет 3 тур кубка «Матч Премьер». Начало в 19:00 по мск.

ЦСКА проиграл 2 предыдущих матча. Таким образом, московский клуб находится на дне турнирной таблицы. В случае победы «армейцы» сравняются с «комбайнерами» по очкам, но при этом они так и могут остаться на 4 позиции в связи с худшей разницей голов (-3 против -1).

«Ростов» неплохо начал, обыграв «Спартак» 2:0, однако во встрече с «Краснодаром» подопечные Валерия Карпина потеряли свое лидерство, поскольку проиграли 3:0. Тем не менее сейчас у «желто-синих» хорошие шансы на призовое место. Не исключено, что после этой игры команда поднимется на второе место.

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2.01 и 3.75 — такие коэффы предлагают букмекеры на победу клубов. 3.49 — коэффициент, который был дан на ничейный исход.

Прогноз к матчу ЦСКА — «Ростов» с коэффициентом 1.81 сделали представители сайта LiveSport.Ru.

Посмотреть этот поединок можно будет на каналах Матч! Премьер и Матч ТВ, тогда как сайт LiveCup.Run предложит поклонникам футбола текстовый вариант трансляции. 0