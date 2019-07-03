ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 1.81) и ставки на кубок «Матч Премьер» 3 июля 2019 года

В 3 туре кубка «Матч Премьер» состоится поединок ЦСКА и «Ростова». Матч должен начаться 3 июня в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Ростов».

ЦСКА

По итогам двух туров ЦСКА так и не смог добиться хотя бы одной победы. Таким образом, шансы остаются только на бронзу, хотя при разнице мячей -3 против -1 (у «Ростова») тоже сильно бьют по такой вероятности.

Итого, на счету «армейцев» 2 поражения кряду. Пока что предсезонная подготовка у номинальных гостей проходит не так, как хотелось бы тренерскому штабу.

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Напомним, что в первом туре команда минимально уступила «Краснодару» 1:0, а во втором круге клуб уже с чуть большим отрывом уступил московскому «Спартаку» (3:1).

Победа над «сельмашами» еще что-то да значит, но при этом москвичам придется учитывать разницу забитых и пропущенных голов.

«Ростов»

«Ростов» неплохо начал этот турнир. Подопечные Карпина выиграли у «красно-белых» 2:0. После чего возглавили турнирный квартет. Однако встреча с главным соперником превратилась в неудачу.

Во втором туре «комбайнеры» проиграли «Краснодару» со счетом 3:0. Вследствие этой осечки «желто-синие» спустились на 3 место.

В последнем круге «Ростов» будет вести заочную борьбу за серебро со «Спартаком». На данный момент клубы разделяет лишь один забитый мяч, то есть разница голов лучше у «спартачей» — 0 против -1.

Наверное, у «Ростова» больше шансов занять второе место, чем у ЦСКА получить бронзу.

Прогноз

Фаворитом этой пары является ЦСКА. На победу «армейцев» дают 2.00, тогда как вероятность успеха «двухцветных» оценивается коэффициентом 3.75. На ничью дают 3.50.

«Ростов» не проигрывает «красно-синим» уже 2 матча кряду. Команда Карпина, скорее всего, будет настроена на футбол от обороны, поскольку в их случае желательно много не пропускать.

Исход «Х2» предлагают с коэффициентом 1.81. 0