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    Игрок сборной Грузии покинул «Локомотив»

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    «Локомотив» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    У 18-летнего футболиста, трансфер которого принадлежит «Рустави», истек срок аренды. Руководство «железнодорожников» не стало ни выкупать права на игрока, ни продлевать аренду.

    В составе «Локомотива» Кварацхелия провел семь матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч, а также стал победителем Кубка страны.

    Кварацхелия является футболистом сборной Грузии, в составе которой дебютировал 7 июня в отборочном матче Евро-2020 против команды Гибралтара (3:0). 0

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