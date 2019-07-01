Игрок сборной Грузии покинул «Локомотив»

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника

У 18-летнего футболиста, трансфер которого принадлежит «Рустави», истек срок аренды. Руководство «железнодорожников» не стало ни выкупать права на игрока, ни продлевать аренду.

В составе «Локомотива» Кварацхелия провел семь матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч, а также стал победителем Кубка страны.

Кварацхелия является футболистом сборной Грузии, в составе которой дебютировал 7 июня в отборочном матче Евро-2020 против команды Гибралтара (3:0). 0