Кот-д'Ивуар — Намибия: счет матча 4:1, обзор голов

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара
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Встреча группы D, которая прошла в Каире, завершилась со счетом 4:1.
В составе «слонов» голы забили Макс-Ален Градель (39 минута), Сере Ди (58), Вильфрид Заа (84) и Максвелл Корне (89).
Намибия ответила единственным точным ударом в исполнении Джослина Каматуки (71).
В еще одном матче этой группы сборная Марокко обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 благодаря голу Мбарка Буссуфа (90).
По итогам группового этапа команда Марокко заняла первое место (9 очков), Кот-д'Ивуар — второе (6 очков), ЮАР — третье (3 очка), Намибия — четвертое (0 очков). 0