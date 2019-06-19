Тите: У сборной Бразилии есть некоторые проблемы

Главный тренер сборной Бразилиипрокомментировал ничью в матче второго тура группового раунда Кубка Америки против команды Венесуэлы (0:0).

«Да, у нас есть некоторые проблемы. Игроки весьма чувствительные. Но мы должны знать, как можно справиться с этими невзгодами. На протяжении второго тайма я говорил им играть в быстрый пас, использовать пространство. Это то, как мы играем.

Нет смысла сейчас менять тактику. Это несовместимо с особенностями наших игроков. Но футболисты должны иметь представление о том, как следует справляться с давлением. Это одна из наших задач.

Мы должны понять своих болельщиков, ведь они ждут от нас голов. Был бы я на их месте, то хотел бы того же. Это понятно», — цитирует Тите Globo Esporte.

После двух туров группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии с четырьмя очками занимает в группе А первое место. 0