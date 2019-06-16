Яя Туре перейдет в клуб из второго дивизиона Китая

Бывший полузащитникпродолжит карьеру в Китае, утверждает ESPN.

Как сообщает источник, ивуариец прибыл в город Циндао для подписания контракта с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором по силе дивизионе.

Последним клубом ивуарийца был греческий «Олимпиакос», который он покинул в декабре 2018 года, спустя три месяца после заключения контракта.

Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что Туре намерен завершит игровую карьеру и начать тренерскую деятельность в России или Украине, но сам хавбек сказал, что будет выступать на профессиональном уровне еще в течении нескольких лет. 0