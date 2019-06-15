Морьентес: Черышев из тех футболистов, которых всегда хочется иметь в своей команде

Бывший игрок «Реала» и сборной Испанииоценил возможности российского полузащитника, играющего в «Валенсии».

«Головина я практически не видел в деле, плохо знаком с его игрой. А вот за Черышевым следил пристально, особенно в этом году — я постоянно смотрю игры "Валенсии", поддерживаю ее.

Мне кажется, это фантастический игрок, у которого было много проблем, связанных с травмами.

Он из тех футболистов, которых тебе всегда хочется иметь в своей команде — у него отличное чувство мяча, работа на скорости, финты, поставленный удар.

Черышев здорово проявил себя на чемпионате мира-2018, где был одним из самых ярких игроков не только сборной России, но и всего турнира, забил много голов.

Полагаю, ему важно чувствовать поддержку тренера и клуба — это придает ему сил», — заявил Морьентес в интервью «Спорт-Экспрессу».

В прошедшем сезоне Черышев провел 38 матчей во всех турнирах за «Валенсию», в которых отметился 7 (4+3) набранными очками. 0