Морьентес: Черышев из тех футболистов, которых всегда хочется иметь в своей команде

«Головина я практически не видел в деле, плохо знаком с его игрой. А вот за Черышевым следил пристально, особенно в этом году — я постоянно смотрю игры "Валенсии", поддерживаю ее.
Мне кажется, это фантастический игрок, у которого было много проблем, связанных с травмами.
Он из тех футболистов, которых тебе всегда хочется иметь в своей команде — у него отличное чувство мяча, работа на скорости, финты, поставленный удар.
Черышев здорово проявил себя на чемпионате мира-2018, где был одним из самых ярких игроков не только сборной России, но и всего турнира, забил много голов.
Полагаю, ему важно чувствовать поддержку тренера и клуба — это придает ему сил», — заявил Морьентес в интервью «Спорт-Экспрессу».
В прошедшем сезоне Черышев провел 38 матчей во всех турнирах за «Валенсию», в которых отметился 7 (4+3) набранными очками. 0