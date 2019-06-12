«Спартак» близок к покупке форварда «Ромы»

Аргентинский нападающийблизок к переходу в московский «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс»

Трансфер игрока принадлежит «Роме», но последний сезон он провел в Греции — в афинском АЕКе.

Ранее римляне отдавали игрока в аренду в «Лилль» и «Гранаду», а приобрели его в 2016 году у аргентинского «Ньюэллс Бойс».

Цена сделки составит порядка 7-8 миллионов евро. Интерес к футболисту проявлял ЦСКА, но запрошенная сумма не устраивала армейцев.

В минувшем сезоне Понсе провел 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи, став вторым в бомбардирской гонке чемпионата Греции. 0