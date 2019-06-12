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    Нойер побил 40-летний рекорд сборной Германии

    Евро-2020 Сборная Германии Футбол Германии
    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству «сухих» матчей за сборную Германии, сообщает Opta.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Немцы накануне разгромили сборную Эстонии со счетом 8:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Для 33-летнего голкипера эта встреча стала 37-й в форме национальной сборной, в которой он сохранил ворота в неприкосновенности.

    Предыдущее достижение было установлено в 1979 году и принадлежало другому голкиперу «Баварии» — легендарному Зеппу Майеру, выигрывавшему чемпионат мира, трижды Кубок европейских чемпионов и ряд других трофеев.

    Немцы выиграли все три матча, но занимают лишь второе место в группе С, отставая на три балла от Северной Ирландии — оппонент сыграл на один поединок больше. 0

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