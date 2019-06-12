Нойер побил 40-летний рекорд сборной Германии

Вратарьстал рекордсменом по количеству «сухих» матчей за сборную Германии, сообщает Opta.

Немцы накануне разгромили сборную Эстонии со счетом 8:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Для 33-летнего голкипера эта встреча стала 37-й в форме национальной сборной, в которой он сохранил ворота в неприкосновенности.

Предыдущее достижение было установлено в 1979 году и принадлежало другому голкиперу «Баварии» — легендарному Зеппу Майеру, выигрывавшему чемпионат мира, трижды Кубок европейских чемпионов и ряд других трофеев.

Немцы выиграли все три матча, но занимают лишь второе место в группе С, отставая на три балла от Северной Ирландии — оппонент сыграл на один поединок больше. 0