Венгрия победила Азербайджан, Эстония уступила Северной Ирландии

одержала гостевую победу над(3:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е.

В составе победителей дубль оформил защитник Вилли Орбан , поразивший ворота соперника на 18-й и 53-й минутах. Еще один мяч на 70-й минуте забил хавбек Давид Хольман.

За азербайджанцев на 69-й минуте отличился Махир Мадатов.

Сборная Венгрии с 6 очками возглавляет группу Е, обогнав команды Хорватии и Уэльса. Азербайджан на последнем месте — 0 очков.

В параллельном матче группы С сборная Эстонии уступила на своем поле команде Северной Ирландии — 1:2.

Счет в матче на 25-й минуте открыл хавбек хозяев Константин Васильев. На 77-й минуте Конор Вашингтон сравнял счет, а на 80-й минуте Джош Мадженнис принес победу гостям.

Сборная Северной Ирландии с 9 очками возглавила группу С, обогнав команды Германии и Голландии, у которых соответственно 2 и 1 игра в запасе. Эстония замыкает таблицу — 0 баллов.

В рамках 3-го тура в группе Н сборная Молдавии на своем поле победила команду Андорры со счетом 1:0.

Единственный мяч на 8-й минуте забил защитник Игорь Армаш. На 47-й минуте молдаване остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил хавбек Артур Ионицэ.

Сборная Молдавии с 3 очками занимает 5-е место в группе Н, Андорра замыкает таблицу — 0 баллов. 0