Бывший нападающий «Манчестер Сити» может перебраться в РПЛ

Ивуарийский нападающийможет продолжить карьеру в чемпионате России.

«Вильфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.

Его контракт со "Суонси" истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах.

Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», — рассказал «Р-Спорт» представитель агентства Evol Sport, который занимается делами футболиста.

В минувшем сезоне Чемпионшипа 30-летний Бони провел за «Суонси» семь матчей и забил один мяч.

Зимой форвард на правах аренды перешел «Аль-Араби». За катарский клуб он сыграл семь игр, забил пять голов.

Напомним, что с 2015 по 2017 год Бони выступал за «Манчестер Сити». В общей сложности он провел за «горожан» 46 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. 0