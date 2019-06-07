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    Бывший нападающий «Манчестер Сити» может перебраться в РПЛ

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    Ивуарийский нападающий Вильфрид Бони может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Вильфрид Бони
    Вильфрид Бони

    «Вильфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.

    Его контракт со "Суонси" истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах.

    Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», — рассказал «Р-Спорт» представитель агентства Evol Sport, который занимается делами футболиста.

    В минувшем сезоне Чемпионшипа 30-летний Бони провел за «Суонси» семь матчей и забил один мяч.

    Зимой форвард на правах аренды перешел «Аль-Араби». За катарский клуб он сыграл семь игр, забил пять голов.

    Напомним, что с 2015 по 2017 год Бони выступал за «Манчестер Сити». В общей сложности он провел за «горожан» 46 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. 0

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