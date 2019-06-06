Колумбия U20 — Украина U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет

Польский город Лодзь примет первый четвертьфинальный поединок молодежного чемпионата мира до 20 лет, в котором сойдутся сборные. Мяч будет введен в игру в 16:30 по московскому времени.

Колумбия вышла в плей-офф со второй позиции, набрав 6 очков. На этом турнире команда уже успела один раз проиграть. Поражение нанесли сенегальцы со счетом 2:0. В остальных двух случаях «кофейщики» набирали по 3 пункта, выигрывая «в сухую» — 6:0 с Таити и 0:2 с Польшей. В прошлый раз коллективу пришлось помучаться с Новой Зеландией, поскольку дело дошло до серии пенальти.

Украина довольно успешно прошла групповой этап, одержав 2 победы и один раз сыграв вничью. За 4 игры на ЧМ-2019 команда мало пропустила — всего 3 гола. Самый результативный поединок выдался на стадии 1/8 финала где «двухцветные» уверенно переиграли Панаму со счетом 4:1.

Все прогнозы на футбол

Несмотря на то, что у «желто-синих» нет ни одного поражения, их букмекеры фаворитами не считают — 2.33 на Колумбию и 3.30 на Украину. Примерно 3.10 дают на ничейный исход.

Сайт LiveSport.Ru опубликовал пару прогнозов на этот поединок. Коэффициенты составляют 3.30 и 1.60.

Интернет-ресурс LiveCup.Run проведет текстовую трансляцию поединка Колумбия U20 — Украина U20. Кроме того, сайт предоставит всю информацию о статистике и состава команд. 0