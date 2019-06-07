Колумбия U20 — Украина U20. Прогноз (к. 3.10) и ставки на ЧМ-2019 U20 7 июня 2019 года

В пятницу, 7 июня, в поединке 1/4 финала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет встретятся сборные Украины и Колумбии. Начало игры — 16:30 по мск. Прогноз на Колумбия U20 — Украина U20.

Колумбия U20

«Кофейщики» попали на мундиаль, как четвертая команда Чемпионата КОНМЕБОЛ (U20) 2019, участвуют уже 10-й раз на ЧМ в этой вековой категории. Наилучшего достижения они добились в 2003 году, заняв на том турнире третье место.

Стартовали на полях Польши колумбийцы с победы над хозяевами розыгрыша, обыграв их со счетом 2:0. Во втором матче они с таким же результатом проиграли Сенегалу.

В третьем туре группового этапа Колумбия разгромила сборную Таити (6:0). С шести очками она заняла второе место в своем квартете и пробилась в 1/8 финала.

Все прогнозы на футбол

На первом этапе плей-офф латиноамериканцы встречались с командой Новой Зеландии. Основное и дополнительное время закончилось вничью (1:1), а в послематчевой лотерее удачливее оказались колумбийцы.

Украина U20

Сборная Украины, которая пробилась на чемпионат мира, как полуфиналист Чемпионата Европы (U19) 2018, уже улучшила свои достижения на мировых форумах в этой вековой категории.

Трижды украинцы были остановлены на стадии 1/8 финала, но на этот раз они преодолели этот барьер, переиграв в текущем розыгрыше на этой стадии Панаму со счетом 4:1.

На групповом этапе «желто-голубые» добыли две победы и один матч свели вничью. Стартовали с виктории над командой США (2:1).

Затем переиграли Катар (1:0), а в заключительном поединке группы поделили очки с Нигерией (1:1). Семь баллов позволили сборной Украины с семи очками финишировать на первом месте в своем квартете.

В дальнейшем на турнире не поможет голкипер молодежной сборной Украины Андрей Лунин, который присоединился к главной команде страны.

Прогноз на Украина U20 — Колумбия U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Колумбии. На их победу предлагают — 2.35.

На победу Украины дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

Проход: Колумбии U-20 — 1.70; Украины U-20 — 2.20.

Прогнозируем, что в матче, где на кону будет стоять выход в полуфинал, а с ним и завоевание медалей, в основное время будет ничья.

Также считаем, что в поединке двух равных команд буде забито немного голов. 0