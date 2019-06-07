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    Сможет ли Украина претендовать на медали ЧМ?

    Колумбия U20 — Украина U20. Прогноз (к. 3.10) и ставки на ЧМ-2019 U20 7 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Колумбии
    Прогноз на Колумбия U20 — Украина U20
    Украина U20
    В пятницу, 7 июня, в поединке 1/4 финала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет встретятся сборные Украины и Колумбии. Начало игры — 16:30 по мск. Прогноз на Колумбия U20 — Украина U20.

    Колумбия U20

    «Кофейщики» попали на мундиаль, как четвертая команда Чемпионата КОНМЕБОЛ (U20) 2019, участвуют уже 10-й раз на ЧМ в этой вековой категории. Наилучшего достижения они добились в 2003 году, заняв на том турнире третье место.

    Стартовали на полях Польши колумбийцы с победы над хозяевами розыгрыша, обыграв их со счетом 2:0. Во втором матче они с таким же результатом проиграли Сенегалу.

    В третьем туре группового этапа Колумбия разгромила сборную Таити (6:0). С шести очками она заняла второе место в своем квартете и пробилась в 1/8 финала.

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    На первом этапе плей-офф латиноамериканцы встречались с командой Новой Зеландии. Основное и дополнительное время закончилось вничью (1:1), а в послематчевой лотерее удачливее оказались колумбийцы.

    Украина U20

    Сборная Украины, которая пробилась на чемпионат мира, как полуфиналист Чемпионата Европы (U19) 2018, уже улучшила свои достижения на мировых форумах в этой вековой категории.

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    Трижды украинцы были остановлены на стадии 1/8 финала, но на этот раз они преодолели этот барьер, переиграв в текущем розыгрыше на этой стадии Панаму со счетом 4:1.

    На групповом этапе «желто-голубые» добыли две победы и один матч свели вничью. Стартовали с виктории над командой США (2:1).

    Затем переиграли Катар (1:0), а в заключительном поединке группы поделили очки с Нигерией (1:1). Семь баллов позволили сборной Украины с семи очками финишировать на первом месте в своем квартете.

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    • В дальнейшем на турнире не поможет голкипер молодежной сборной Украины Андрей Лунин, который присоединился к главной команде страны.

    Прогноз на Украина U20 — Колумбия U20

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Колумбии. На их победу предлагают — 2.35.

    На победу Украины дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

    Проход: Колумбии U-20 — 1.70; Украины U-20 — 2.20.

    Прогнозируем, что в матче, где на кону будет стоять выход в полуфинал, а с ним и завоевание медалей, в основное время будет ничья.

    Также считаем, что в поединке двух равных команд буде забито немного голов. 0

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    Колумбия U20 — Украина U20. Прогноз (к. 3.10) и ставки на ЧМ-2019 U20 7 июня 2019 года. Прогноз на Колумбия U20 — Украина U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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