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    Ван Дейк намерен продлить контракт с «Ливерпулем»

    Ливерпуль Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил руководству своего клуба о желании продлить контракт, сообщает ESPN.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    Нынешнее соглашение голландского футболиста с мерсисайдцами рассчитано до 2023 года.

    Вирджил перешел в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу). Игрок сборной Нидерландов стал самым дорогим защитником в истории футбола.

    В минувшем сезоне ван Дейк принял участие в 37 матчах чемпионата Англии. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи, а также звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Кроме того, в составе «красных» он стал победителем Лиги чемпионов. 0

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