Ван Дейк намерен продлить контракт с «Ливерпулем»

Вирджил ван Дейк
Sky Sports
Нынешнее соглашение голландского футболиста с мерсисайдцами рассчитано до 2023 года.
Вирджил перешел в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу). Игрок сборной Нидерландов стал самым дорогим защитником в истории футбола.
В минувшем сезоне ван Дейк принял участие в 37 матчах чемпионата Англии. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи, а также звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Кроме того, в составе «красных» он стал победителем Лиги чемпионов. 0