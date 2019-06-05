Португалия — Швейцария: счет матча 3:1, обзор голов

В полуфинальном матче Лиги наций сборнаяобыграла команду

Встреча, которая прошла в Порту на стадионе «Драгау», завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0).

На 25-й минуте Криштиану Роналду результативно пробил со штрафного. Сравняли счет швейцарцы на 57-й минуте благодаря Рикардо Родригесу, который реализовав пенальти. Отметим, что 11-метровый был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR.

За две минуты до конца основного времени Роналду оформил дубль, а на 90-й 34-летний форвард забил третий мяч в матче, принеся своей команде победу.

В финальном матче турнира Португалия сыграет с победителем матча Голландия — Англия. Финальный матч пройдет 9 июня. Начало — в 21:45 по мск.