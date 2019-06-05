Португалия — Швейцария: счет матча 3:1, обзор голов

Криштиану Роналду
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Встреча, которая прошла в Порту на стадионе «Драгау», завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0).
На 25-й минуте Криштиану Роналду результативно пробил со штрафного. Сравняли счет швейцарцы на 57-й минуте благодаря Рикардо Родригесу, который реализовав пенальти. Отметим, что 11-метровый был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR.
За две минуты до конца основного времени Роналду оформил дубль, а на 90-й 34-летний форвард забил третий мяч в матче, принеся своей команде победу.
В финальном матче турнира Португалия сыграет с победителем матча Голландия — Англия. Финальный матч пройдет 9 июня. Начало — в 21:45 по мск.
Лига наций. Дивизион A. 1/2 финала
Португалия — Швейцария — 3:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 25 (1:0). Родригес, 57 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 88 (2:1). Криштиану Роналду, 90 (3:1)Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе (Жозе Фонти, 63), Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 90+1), Виллиам Карвалью, Невеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Гонсалу Гедеш, 70)Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария (Фернандес, 71), Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Шачири, Цубер (Штеффен, 83), СеферовичПредупреждения: Джака, 66. Шер, 68. Шачири, 85