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    Дзюба включен в символическую сборную сезона ЛЕ по версии InStat Football

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    InStat Football на своей странице в Twitter опубликовал символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Место в составе нашлось для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, компанию которому в атаке составили Эден Азар и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Состав сборной: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Муктар Дьякаби («Валенсия»), Рафаэл Толой («Аталанта»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Артем Дзюба («Зенит»), Эден Азар («Челси»).

    Напомним, что «Зенит» выбыл на стадии 1/8 финала. В финале Лиги Европы сыграют «Арсенал» и «Челси». 0

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