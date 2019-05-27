Рамос попросил Переса отпустить его в Китай

Капитан мадридскоговыразил желание продолжить карьеру в Китае, сообщает AS со ссылкой на La Sexta.

По информации источника, 33-летний футболист провел встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом, на которой попросил расторгнуть контракт и бесплатно отпустить его в клуб из китайской Суперлиги.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей, а также получил шесть желтых карточек.

Его действующий контракт истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро. 0