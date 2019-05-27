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    Рамос попросил Переса отпустить его в Китай

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Китая
    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в Китае, сообщает AS со ссылкой на La Sexta.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    По информации источника, 33-летний футболист провел встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом, на которой попросил расторгнуть контракт и бесплатно отпустить его в клуб из китайской Суперлиги.

    Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей, а также получил шесть желтых карточек.

    Его действующий контракт истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро. 0

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