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    Президент «Урала» раскритиковал судей после матча с «Локомотивом»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен судейством матча 29-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (2:2).

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    Встречу обслуживала бригада арбитра Владимира Москалева.

    «Я не люблю обсуждать судейство. Но сколько можно? Там они VAR подчиняются, здесь вообще непонятно кому! Обидно. Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому, ответьте мне!? Для чего тогда нам вообще выходить на поле?

    "Локомотиву" надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру — 0:3 бы нам засчитали, вот и все. Зачем?! Мы же классно играли, хорошо. Разве нет?

    Москалев постоянно нас так судит... Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи.

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