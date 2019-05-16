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    Мак может покинуть «Зенит»

    Зенит РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент может сменить клуб в летнее трансферное окно.

    Роберт Мак
    Роберт Мак

    «Мне очень приятно, что Роберт выиграл чемпионский титул. Тренер Сергей Семак сказал мне, что доволен Маком, но ему нужно ротировать состав.

    Важно, что "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Мака контракт еще на год, но ему нужно регулярно выходить на поле. Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлим текущий контракт или совершим трансфер», — цитирует агента «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне 28-летний Мак принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 0

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