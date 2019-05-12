«Аякс» на своем поле разгромил «Утрехт», ПСВ проиграл в гостях «АЗ Алкмару»

В матче 33-го тура чемпионата Голландиина своей арене обыграл «Утрехт» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Клас-Ян Хюнтелар, Данни ван де Бек, а Душан Тадич оформил дубль. Единственный гол гостей на счету Отмана Бауссайда.

В параллельной встрече «АЗ Алкмар» победил ПСВ со счетом 1:0 благодаря голу Гуса Тила.

Благодаря победе «Аякса» и поражению ПСВ чемпионом Голландии почти стал амстердамский клуб, который перед заключительным туром на три очка опережает своего конкурента и имеет намного лучшую разницу мячей.

Еще в одном матче тура «Витесс» на своем поле нанес поражение «Де Графсхапу» — 6:1. Это самая крупная победа «Витесса» под руководством Слуцкого в текущем сезоне. 0