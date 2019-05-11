«Брест» поднялся в Лигу 1

разгромил на своем поле(3:0) в матче 37-го тура Лиги 2 и гарантировал себе возвращение в Лигу 1.

За тур до окончания сезона во втором французском дивизионе «Брест» на четыре очка опережает третье «Труа» и стал недосягаемым для конкурента.

Также ранее возвращение в элиту французского футбола обеспечил себе и «Мец», который забронировал себе уже первую строчку в турнирной таблице.

В последний раз «Брест» выступал в Лиге 1 в сезоне-2012/13, заняв в том розыгрыше последнее, 20-е, место.

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