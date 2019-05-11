«Брест» поднялся в Лигу 1

Футболисты «Бреста»
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За тур до окончания сезона во втором французском дивизионе «Брест» на четыре очка опережает третье «Труа» и стал недосягаемым для конкурента.
Также ранее возвращение в элиту французского футбола обеспечил себе и «Мец», который забронировал себе уже первую строчку в турнирной таблице.
В последний раз «Брест» выступал в Лиге 1 в сезоне-2012/13, заняв в том розыгрыше последнее, 20-е, место.
De la folie pure !!! #laMaréeRouge en @Ligue1Conforama 🔴🔴✊ Bravo les gars, vous l’avez fait 💪 pic.twitter.com/H9lcpF9DAZ— Stade Brestois 29 (@SB29) 10 мая 2019 г.