Сборная России уступила Венгрии на юниорском ЧЕ

Сборная России
РФС
За победителей дубль оформил нападающий Ондраш Немет, еще один гол забил полузащитник Сэмуел Мейджор.
В составе российской команды забивали Егор Шаповалов и Аслан Муталиев.
Российская команда заняла последнее место в группе С, проиграв все три матча. Венгрия выиграла группу с девятью очками.
Со второго места в плей-офф вышла сборная Португалии — шесть очков. На третьем месте сборная Исландии — три очка.
Чемпионат Европы U17. Группа C
Россия U17 — Венгрия U17 — 2:3 (1:1)
Голы: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 — с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3)Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), ШаповаловВенгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55)Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54