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    Сборная России уступила Венгрии на юниорском ЧЕ

    Сборная России Футбол России Сборная Венгрии
    Сборная России (U-17) уступила команде Венгрии (2:3) в матче группового раунда юниорского чемпионата Европы.

    Сборная России
    Сборная России

    За победителей дубль оформил нападающий Ондраш Немет, еще один гол забил полузащитник Сэмуел Мейджор.

    В составе российской команды забивали Егор Шаповалов и Аслан Муталиев.

    Российская команда заняла последнее место в группе С, проиграв все три матча. Венгрия выиграла группу с девятью очками.

    Со второго места в плей-офф вышла сборная Португалии — шесть очков. На третьем месте сборная Исландии — три очка.

    Чемпионат Европы U17. Группа C
    Россия U17 — Венгрия U17 — 2:3 (1:1)
    Голы: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 — с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3)Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), ШаповаловВенгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55)Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54
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