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    Сарри: Главной целью являются не трофеи, а прогресс игроков

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    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал мнение о матче с «Айнтрахтом» в 1/2 финала Лиги Европы и о концовке сезона в АПЛ.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    Первая игра завершилась вничью — 1:1.

    «Нам будет нелегко, потому что нам предстоит сыграть с опасным соперником, в чем мы уже могли убедиться в первом матче.

    Они динамичны, агрессивны и опасны в атаке, особенно когда они находят пространство в контратаках, так что это будет матч с опасным соперником.

    Мы достигли цели, которую ставил клуб, и мы очень этому рады. Теперь нам предстоит сыграть в другом турнире, поэтому нашей следующей целью будет выход в финал, а затем и победа в нем, потому что мы считаем, что заслуживаем выиграть трофей.

    Это важный матч, в котором мы должны сыграть на победу. Сейчас мы на 24 очка позади "Манчестер Сити", так что очень тяжело сократить такой отрыв.

    Нам необходимо работать, и, вероятно, нам нужно кого-то приобрести, но это нелегко, потому что уровень первых двух команд в Англии очень высок.

    Главной целью являются не трофеи, а прогресс игроков, который уже заметен в этом сезоне у Каллума Хадсона-Одои, Рубена Лофтуса-Чика и даже игроков постарше вроде Росса Баркли.

    Мы начали нашу работу — у нас было множество проблем, но в итоге мы движемся в правильном направлении», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

    Матч «Челси» — «Айнтрахт» состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. 0

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