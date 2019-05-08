Сарри: Главной целью являются не трофеи, а прогресс игроков

Главный тренер «Челси»высказал мнение о матче св 1/2 финала Лиги Европы и о концовке сезона в АПЛ.

Первая игра завершилась вничью — 1:1.

«Нам будет нелегко, потому что нам предстоит сыграть с опасным соперником, в чем мы уже могли убедиться в первом матче.

Они динамичны, агрессивны и опасны в атаке, особенно когда они находят пространство в контратаках, так что это будет матч с опасным соперником.

Мы достигли цели, которую ставил клуб, и мы очень этому рады. Теперь нам предстоит сыграть в другом турнире, поэтому нашей следующей целью будет выход в финал, а затем и победа в нем, потому что мы считаем, что заслуживаем выиграть трофей.

Это важный матч, в котором мы должны сыграть на победу. Сейчас мы на 24 очка позади "Манчестер Сити", так что очень тяжело сократить такой отрыв.

Нам необходимо работать, и, вероятно, нам нужно кого-то приобрести, но это нелегко, потому что уровень первых двух команд в Англии очень высок.

Главной целью являются не трофеи, а прогресс игроков, который уже заметен в этом сезоне у Каллума Хадсона-Одои, Рубена Лофтуса-Чика и даже игроков постарше вроде Росса Баркли.

Мы начали нашу работу — у нас было множество проблем, но в итоге мы движемся в правильном направлении», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Матч «Челси» — «Айнтрахт» состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. 0