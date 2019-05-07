У Бакайоко возник конфликт с Гаттузо во время матча с «Болоньей»

Между главным тренероми полузащитникомпроизошел конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с(2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В середине тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья, и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко послал Гаттузо.

Это не первый случай, когда Бакайоко попал в скандал. В начале месяца он опоздал на тренировку, из-за чего Гаттузо решил закрыть команду на базе. За это миланский клуб оштрафовал француза и отказался от идеи выкупить его контракт у «Челси». 0