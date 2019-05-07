ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк РибериТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» минимально обыграл «Лестер» и вернул себе первою место в АПЛ
  • 23:26
    • «Милан» на «Сан-Сиро» переиграл «Болонью»
  • 22:22
    • Суд огласит решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая
  • 20:37
    • Лучший бомбардир «Авангарда» подписал контракт с «Торонто»
  • 20:22
    • Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде
    Все новости спорта

    У Бакайоко возник конфликт с Гаттузо во время матча с «Болоньей»

    Серия A Футбол Италии Милан Болонья Календарь Серии А
    Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошел конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Тьемуэ Бакайоко
    Тьемуэ Бакайоко

    В середине тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья, и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко послал Гаттузо.

    Это не первый случай, когда Бакайоко попал в скандал. В начале месяца он опоздал на тренировку, из-за чего Гаттузо решил закрыть команду на базе. За это миланский клуб оштрафовал француза и отказался от идеи выкупить его контракт у «Челси». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Последняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы
  • 01/05/2019 в 20:31
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — «Тоттенхэм»
  • 1.75
  • Завтра в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бостон» выбить «Коламбус» в шестом матче серии?
  • «Коламбус» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сравняет ли «Колорадо» счет в серии с «Сан-Хосе»?
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Барселона» не упустит шанс на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маркус Рэшфорд Футбол Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезонеКто может вдохнуть новую жизнь в «Манчестер Юнайтед»? Вчера в 14:590
  • 22:53
    • Президент «Наполи» предложил новый турнир вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 17:45
    • Агент: Мохаммади может оказаться в «Зените»
  • 17:29
    • Касильяса выписали из больницы
    Эден Азар Футбол «Челси» мчит в Лигу чемпионов. У Сарри все не так уж плохо«Аристократы» сделали важный шаг в борьбе за место в топ-4 чемпионата Англии Вчера в 12:310
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» сделает решающий шаг к чемпионству
  • 3.13
    •
  • 00:39
    • Женская сборная России по мини-футболу проиграла Испании
  • 00:21
    • У Бакайоко возник конфликт с Гаттузо во время матча с «Болоньей»
  • 23:47
    • «Кельн» вернулся в Бундеслигу
    Мурад Мусаев Футбол Шапочка компенсировала спад «Ростова». «Краснодар» потерял важные очкиНичья «Ростова» и «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 11:210
  • 16:41
    • «Зенит» хочет подписать защитника «Ахмата»
  • 15:20
    • Фарфан может пропустить остаток сезона
  • 13:58
    • Салах пропустит ответный матч с «Барселоной»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие