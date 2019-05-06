Манчестер Сити — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.05.2019)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Vincent Kompany, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва, Давид Сильва, Эдерсон, Александр Зинченко, Филип Фоден.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Джонни Эванс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Рикарду Перейра, Гарри Магуайр, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Хамза Чодури.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Манчестер Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:2. 0