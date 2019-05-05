«Уэска» — «Валенсия»: счет матча 2:6, обзор голов

«Валенсия»
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В составе победителей дубли оформил Родриго (16-я минута, 51) и Санти Мина (20, 32), еще по мячу забили Даниэль Васс (2), а также Хавьер Эчеита (40), забивший в свои ворота.
У гостей отличились Гонсало Мелего (66) и Алекс Галлар (92), реализовавший пенальти.
«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 55 очков. «Уэска» замыкает таблицу с 30 баллами и вылетела в Сегунду.
Примера. 36-й тур
«Уэска» — «Валенсия» — 2:6 (0:5)
Голы: Васс, 2 (0:1). Родриго, 16 (0:2). Мина, 20 (0:3). Мина, 33 (0:4). Эчейта, 40 — в свои ворота (0:5). Родриго, 51 (0:6). Мелеро, 66 (1:6). Гальяр, 90+2 — с пенальти (2:6)«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Мантовани, Мусто, Мойсес Гомес (Аньор, 65), Ривера, Авила, Феррейро, Кучо (Мелеро, 46), Гальего (Гальяр, 76), Галан«Валенсия»: Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо (Солер, 46), Васс, Коклен, Родриго (Гамейро, 58), Мина, Гонсалу Гедеш (Торрес, 46)Предупреждения: Коклен, 29. Авила, 30. Ривера, 85