«Уэска» — «Валенсия»: счет матча 2:6, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Испаниина своем поле уступиласо счетом 6:2.

В составе победителей дубли оформил Родриго (16-я минута, 51) и Санти Мина (20, 32), еще по мячу забили Даниэль Васс (2), а также Хавьер Эчеита (40), забивший в свои ворота.

У гостей отличились Гонсало Мелего (66) и Алекс Галлар (92), реализовавший пенальти.

«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 55 очков. «Уэска» замыкает таблицу с 30 баллами и вылетела в Сегунду.