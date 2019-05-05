Салах может сыграть с «Барселоной», Фирмино — нет

В «Ливерпуле» оптимистично настроены относительно участияв ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Египетский форвард накануне получил травму головы во встрече с «Ньюкаслом». Он покинул поле на носилках.

«Сейчас с ним все в порядке. Он получил удар в голову и упал на газон. Врачи приняли решение, что он не может продолжать игру, поэтому мы его заменили.

Когда мы вошли в раздевалку, он сидел около монитора, наблюдая за матчем. Похоже, у него со здоровьем все хорошо, но нужно немного подождать. Посмотрим, не будет ли никаких проблем», — сказал главный тренер команды Юрген Клопп, слова которого приводит BBC.

Что касается Роберто Фирмино, то он точно не сыграет с «Барселоной» из-за мышечной травмы.

«Он не успеет восстановиться ко вторнику. Возможно, мы увидим его чуть позже в этом сезоне, но я не уверен», — добавил Клопп. 0