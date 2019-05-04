«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 2:3.

Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга в центр штрафной «Ньюкасла», где неожиданно оставшийся без присмотра Вирджил Ван Дейк ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

На 20-й минуте «сороки» отыгрались. Манкильо навесил с правого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля», где Ритчи вместо удара отдал пас во вратарскую, где Рондон в касание пробил, но рукой Александер-Арнольд вынес мяч с линии ворот. Первым на добивание успел Кристиан Атсу и отправил мяч точно в цель.

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На 28-й минуте Старридж красиво пяткой отпасовал на Александера-Арнольда на правом фланге атаки и тот здорово навесил в центр штрафной «Ньюкасла», где оторвавшийся от защитников Мохаммед Салах ударом в касание слета отправил мяч в угол ворот.

Вновь счет сравнялся на 54-й минуте. После подачи с углового мяч был сброшен на Хосе Саломона Рондона и тот классным ударом из центра штрафной отправил мяч точно в угол ворот Алиссона.

А на 86-й минуте Шакири навесил со штрафного с правого фланга в центр на линию вратарской, где Дивок Ориги в высоком прыжке ударом головой отправил мяч в сетку ворот «Ньюкасла».

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 92 очка и вновь вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя имеющего игру в запасе «Манчестер Сити» на два очка. «Ньюкасл», имея в активе 42 очка, занимает 14-е место.

В заключительном туре чемпионата «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Фулхэмом».