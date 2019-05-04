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    «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: счет матча 2:3, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл Календарь АПЛ
    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 2:3.

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    Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга в центр штрафной «Ньюкасла», где неожиданно оставшийся без присмотра Вирджил Ван Дейк ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

    На 20-й минуте «сороки» отыгрались. Манкильо навесил с правого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля», где Ритчи вместо удара отдал пас во вратарскую, где Рондон в касание пробил, но рукой Александер-Арнольд вынес мяч с линии ворот. Первым на добивание успел Кристиан Атсу и отправил мяч точно в цель.

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    На 28-й минуте Старридж красиво пяткой отпасовал на Александера-Арнольда на правом фланге атаки и тот здорово навесил в центр штрафной «Ньюкасла», где оторвавшийся от защитников Мохаммед Салах ударом в касание слета отправил мяч в угол ворот.

    Вновь счет сравнялся на 54-й минуте. После подачи с углового мяч был сброшен на Хосе Саломона Рондона и тот классным ударом из центра штрафной отправил мяч точно в угол ворот Алиссона.

    А на 86-й минуте Шакири навесил со штрафного с правого фланга в центр на линию вратарской, где Дивок Ориги в высоком прыжке ударом головой отправил мяч в сетку ворот «Ньюкасла».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 92 очка и вновь вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя имеющего игру в запасе «Манчестер Сити» на два очка. «Ньюкасл», имея в активе 42 очка, занимает 14-е место.

    В заключительном туре чемпионата «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Фулхэмом».

    АПЛ. 37-й тур
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль» — 2:3 (1:2)
    Голы: 0:1 — ван Дейк (13), 1:1 — Атсу (20), 1:2 — Салах (28), 2:2 — Рондон (54), 2:3 — Ориги (86)«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Шер (Муто, 90), Хэйден, Ритчи, Ки Сон Ен, Атсу, Рондон, Перес«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 66), Хендерсон, Мане, Салах (Ориги, 73), СтарриджПредупреждения: Шер (45), Милнер (90)
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