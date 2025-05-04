«Факел» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

Московский «Спартак» сыграет в гостях с «Факелом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Спартак 0:0 Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Даниэль Мишкич, Мохамед Браими, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ивлев Андрей, Алексей Каштанов, Владимир Ильин Спартак: Илья Помазун, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Тео Бонгонда (Миэнти Абена, 29'), Леви Гарсия, Манфред Угальде

Ход матча

45+7' Свисток на перерыв — пока 0:0. Спартак половину тайма играл в меньшинстве из-за прямой красной карточки, которую получил Литвинов за фол последней надежды против Каштанова. Тем не менее гости имели несколько хороших шансов у ворот Факела, но и воронежцы отвечали довольно остро. Продолжим через 15 минут!

45+5' Альшин пытался раскачать Зобнина с левого фланга, простреливал в штрафную, но мяч от ноги Романа ушел на угловой. После подачи с корнера арбитр зафиксировал фол в атаке.

45+4' Мяч заметался в штрафной Факела после подачи с углового. Абена получил мяч, но не нашел момент для удара.

45+3' Момент! Гарсия после заброса Угальде пробивает в касание с левого края штрафной в ближний угол — Гудиев в падении отбивает на угловой!

45' Пять минут добавлено к первому тайму.

45' Гарсия поборолся за мяч в штрафной после навеса с корнера, но выполнить точную скидку на партнера не удалось.

44' Маркиньос навесил со стандарта слева и Брахими головой скинул мяч в сторону своей штанги. Получилось опасно — рядом со створом, будет угловой.

43' Во время второй подачи с углового воронежцам удалось отбиться, но подбор остался за Спартаком. Мартинс открывался под передачу и оказался в офсайде.

42' Корнер от Маркиньоса на дальнюю шел точно под Юрганова — тот выиграл борьбу у Абены, но мяч после его удара ушел за пределы поля. Повторный угловой.

40' Пробивал Якимов с линии штрафной, но попал прямо в Дуарте .

38' Арбитр прервал атаку Факела — Каштанов залез в положение вне игры.

36' Гарсия пытался вывести Угальде в штрафной правее, но передачу перехватил защитник. Чисто сыграно в обороне.

34' Гарсия неудачно приземлился на газон, ушел затем на бровку, но вскоре вернулся в строй. Замены не потребовалось.

33' Альшин слишком долго принимал решение, приняв мяч в центре штрафной. Защитники Спартака накрывают соперника.

31' Калинин с левого корнера закрутил на дальнюю штангу, мяч коснулся Мертенса и ушел за лицевую. Удар от ворот.

30' Маркиньос упал на газон в борьбе за мяч. На поле выходят врачи Спартака.

28' Замена у Спартака. Абена вышел вместо Бонгонды.

27' Арбитр отправляет футболистов на водопой. В Воронеже +23 градуса.

26' Калинин со стандарта перевел мяч на правый край штрафной. Юрганов пробил по воротам, но мяч летит мимо ворот.

25' Удаление у Спартака! После просмотра видеоповтора арбитр изменил свое решение и показал Литвинову прямую красную карточку!

24' Так, стоп. Литвинов может и красную получить! VAR включается. Был ли тут фол последней надежды? Арбитр сам идет смотреть в монитор.

23' Литвинов руками прихватил Каштанова, который уже был готов убегать на ворота. Желтая карточка.

20' Умяров не по правилам сыграл против Ивлева на своей половине. Факел получает право на штрафной.

18' Маркиньос с левого фланга навесил на линию вратарской. Гарсия в борьбе с Калининым до мяча дотянулся, но пробить толком не получилось — Гудиев мяч забрал.

16' Навес от Рябчука с левого фланга не дошел до адресата — защитник Факела моментально перекрыл подачу.

14' Момент! На правом углу вратарской Каштанов ловко развернулся и пробил в створ. Помазун выручил — удар отбил, но не зафиксировал.

12' Рывок Рябчука по левому флангу закончился падением, но свистка не последовало. Арбитр посчитал, что Брахими играл чисто.

10' Остро разрезали оборону пасом на Бонгонду, но тот немного не успел — мяч прилетел в руки Гудиева.

8' Альшин слева забросил мяч в штрафную Спартака, но защитники гостевой команды сыграли надежно.

6' Маркиньос слева закрутил на ближнюю штангу, но мяч был снова выбит на бразильца. После второй подачи Гудиев кулаком выбил мяч к линии штрафной.

3' И снова опасно у ворот Спартака! Брахими справа в штрафной пробил низом в створ, а Помазун в падении мяч накрывает.

2' Факел сразу же пошел в атаку, заработав угловой на левом фланге. Юрганов пробил влет после подачи, но мяч пролетел выше перекладины.

1' Матч стартовал! Спартак разыграл мяч с центра поля.

До матча

13:58 Главный арбитр матча — Ранэль Зияков.

13:54 У «Факела» дисквалифицированы Моцпан и Квеквескири. Дзиов не сыграет по причине травмы.

13:50 «Спартак» сегодня не сможет рассчитывать на Бабича, который был удален в дерби против ЦСКА в прошлом туре. Также встречу пропускает Барко из-за перебора желтых карточек.

Стартовые составы

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Альшин, Якимов, Брахими, Ивлев, Мертенс, Ильин, Каштанов

«Спартак»: Помазун, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Маркиньос, Угальде, Гарсия

«Факел»

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, занимая 16-е место, и на данный момент сложно представить, что может помочь команде сохранить прописку в элите. После 26 туров в активе воронежцев всего 15 очков: 2 победы, 9 ничьих и 15 поражений при разнице мячей 12:39.

С приходом Игоря Шалимова на пост главного тренера в начале апреля «Факел» успел провести четыре матча в чемпионате, однако набрал лишь одно очко — в стартовой игре нового наставника с «Ахматом» (0:0). Далее последовали три подряд поражения: от «Акрона» (0:1), «Ростова» (0:2) и «Рубина» (1:2).

«Спартак»

Надежды «Спартака» на чемпионство с каждым туром становятся все более призрачными. Сейчас команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 50 очков после 26 туров. «Красно-белые» одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, при разнице мячей 49:23.

В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА в столичном дерби на «Лукойл Арене» со счетом 1:2 и пропустил армейцев на третье место. Неделей ранее команда из Москвы совершила впечатляющий камбэк в матче против «Акрона», отыгравшись с 0:2 и вырвав победу 3:2 благодаря голу в компенсированное время.

Также на неделе «Спартак» провел полуфинальный матч Пути регионов в Кубке России, где обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 и вышел в финал своей сетки турнира.

Личные встречи

В матче первого круга «Спартак» разгромил воронежцев на своем поле со счетом 3:0.

Всего в 11-ти очных встречах на счету «красно-белых» 8 побед, «Факел» оказался сильнее в 3-х случаях.