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    Одна из команд не сможет забить?

    Брентфорд — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ, ставка на исход

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим
    4 мая в 35-м туре чемпионата Англии сыграют «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 16:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» в таблице чемпионата Англии находится на 11-м месте. У команды 49 очков по итогам 34-х матчей.

    Последние матчи: В текущем месяце «Брентфорд» уже успел одержать одну победу. 1 мая в гостях был обыгран «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

    Брентфорд — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    В апреле из четырех матчей АПЛ «Брентфорд» уступил лишь в одном. 2 апреля команда в гостях проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Перед «Брентфордом» сейчас не стоит серьезных задач. Команда в следующем сезоне не попадет в еврокубки. Нужно просто спокойно доиграть нынешний чемпионат.

    На своем поле игра «Брентфорда» оставляет желать лучшего. В 2025 году команда в родных стенах выиграла лишь один матч. Это произошло совсем недавно. 19 апреля «Брентфорд» дома одолел «Брайтон» со счетом 4:2.

    Матч первого круга состоялся 19 октября 2024 года. На своем поле у «МЮ» проблем не возникло. Встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии находится на 14-й позиции. У команды 39 очков.

    В 34-х встречах манкунианцы одержали 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. Разница мячей составляет 39-47.

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  • 01/05/2025

    • Последние матчи: Ранее «Манчестер Юнайтед» порадовал фанатов в Лиге Европы. В первом матче 1/2 финала команда Рубена Аморима в гостях разгромила «Атлетик» со счетом 3:0. Голы забили Бруну Фернандеш (дубль) и Каземиро.

    В АПЛ у «МЮ» дела идут намного хуже. В апреле команда ни разу не победила в чемпионате Англии. Безвыигрышная серия «дьяволов» в АПЛ составляет пять матчей.

    Состояние команды: У «Манчестер Юнайтед» плачевная ситуация в АПЛ. Но болельщики рассчитывают на успешное выступление команды в Лиге Европы. Сейчас «МЮ» очень близок к тому, чтобы пробиться в финал еврокубкового турнира.

    В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» не побеждает с 16 марта. Тогда манкунианцы в гостях разгромили «Лестер» со счетом 3:0.

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    В предстоящей встрече букмекеры не верят в гостей. «Манчестер Юнайтед» отдал очень много сил в Бильбао. Наверняка Рубен Аморим предоставит лидерам отдых. В такой ситуации шансы «Брентфорда» на победу существенно повышаются.

    Статистика для ставок

    • В мае «Брентфорд» уже успел победить «Ноттингем Форест» со счетом 2:0

    • В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» не выигрывает с 16 марта

    • В первом круге «МЮ» победил дома со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: У гостей накопилась усталость. Лидеры «Манчестер Юнайтед» наверняка получат отдых. У «Брентфорда» очень неплохие шансы на победу в домашнем матче.

    Ставка: победа «Брентфорда» за 1.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящей встрече не будет открытого футбола. Одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

    Ставка: обе не забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед?

    Матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед состоится 04 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Брентфорда».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брентфорд — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Брентфорда»» с коэффициентом у букмекеров 1.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брентфорд — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.60.

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    Брентфорд — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 1.70, статистика, коэффициенты матча 04.05.202516:00. Одна из команд не сможет забить?
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