Брентфорд — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ, ставка на исход

4 мая в 35-м туре чемпионата Англии сыграют «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» в таблице чемпионата Англии находится на 11-м месте. У команды 49 очков по итогам 34-х матчей.

Последние матчи: В текущем месяце «Брентфорд» уже успел одержать одну победу. 1 мая в гостях был обыгран «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

В апреле из четырех матчей АПЛ «Брентфорд» уступил лишь в одном. 2 апреля команда в гостях проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Перед «Брентфордом» сейчас не стоит серьезных задач. Команда в следующем сезоне не попадет в еврокубки. Нужно просто спокойно доиграть нынешний чемпионат.

На своем поле игра «Брентфорда» оставляет желать лучшего. В 2025 году команда в родных стенах выиграла лишь один матч. Это произошло совсем недавно. 19 апреля «Брентфорд» дома одолел «Брайтон» со счетом 4:2.

Матч первого круга состоялся 19 октября 2024 года. На своем поле у «МЮ» проблем не возникло. Встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии находится на 14-й позиции. У команды 39 очков.

В 34-х встречах манкунианцы одержали 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. Разница мячей составляет 39-47.

Последние матчи: Ранее «Манчестер Юнайтед» порадовал фанатов в Лиге Европы. В первом матче 1/2 финала команда Рубена Аморима в гостях разгромила «Атлетик» со счетом 3:0. Голы забили Бруну Фернандеш (дубль) и Каземиро.

В АПЛ у «МЮ» дела идут намного хуже. В апреле команда ни разу не победила в чемпионате Англии. Безвыигрышная серия «дьяволов» в АПЛ составляет пять матчей.

Состояние команды: У «Манчестер Юнайтед» плачевная ситуация в АПЛ. Но болельщики рассчитывают на успешное выступление команды в Лиге Европы. Сейчас «МЮ» очень близок к тому, чтобы пробиться в финал еврокубкового турнира.

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» не побеждает с 16 марта. Тогда манкунианцы в гостях разгромили «Лестер» со счетом 3:0.

В предстоящей встрече букмекеры не верят в гостей. «Манчестер Юнайтед» отдал очень много сил в Бильбао. Наверняка Рубен Аморим предоставит лидерам отдых. В такой ситуации шансы «Брентфорда» на победу существенно повышаются.

Статистика для ставок

В мае «Брентфорд» уже успел победить «Ноттингем Форест» со счетом 2:0

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» не выигрывает с 16 марта

В первом круге «МЮ» победил дома со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: У гостей накопилась усталость. Лидеры «Манчестер Юнайтед» наверняка получат отдых. У «Брентфорда» очень неплохие шансы на победу в домашнем матче.

Ставка: победа «Брентфорда» за 1.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящей встрече не будет открытого футбола. Одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 2.10