Динамо Москва — Трактор. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 4 мая 2025 года

В четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 4 мая. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Столичная команда завершила регулярный сезон на 3-м месте в таблице Западной конференции с 89 очками в активе, которые позволили опередить «Спартак» на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: Перед началом полуфинальной серии «Динамо» Москва одержало четыре победы кряду над «Ак Барсом» после двух проигранных матчей на старте. Раунд с казанцами «бело-голубые» подытожили крупной победой на «Татнефть-Арене» — 6:1.

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Гостевой цикл матчей команда Алексея Кудашова продолжила на льду «Трактора», потерпев два поражения — 3:4, 2:3. Первая домашняя встреча в рамках 1/2 закончилась для динамовцев поражением во втором овертайме — 2:3 ОТ.

Не сыграют: В составе динамовцев кадровых потерь нет.

Состояние команды: «Динамо» Москва оказалось в критической ситуации на фоне трех поражений, повторяя провал прошлогоднего плей-офф. Определяющим в этом противостоянии может стать матч №3, прошедший в столице.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Алексея Кудашова потратила немало сил на то, чтобы справиться с атакующими порывами челябинцев, но дрогнула под давлением уральцев в овертайме, вместе с тем не сумев предложить содержательную игру в чужой зоне.

По ходу текущей серии «Динамо» Москва старается действовать цельно и искать хорошее взаимодействие между линиями, однако оборона при попытках отвести угрозу нередко допускает ошибки.

«Трактор»

Путь к плей-офф: «Трактор» по итогам 68 матчей регулярки оказался 1-м в таблице Восточной конференции. Набрав 96 очков, челябинцы отстали в гонке лидеров КХЛ от «Локомотива» на 6 турнирных баллов.

Последние матчи: Ранее — в четвертьфинале — «Трактор» был весьма неплох на фоне минского «Динамо», которое обыграл дважды кряду после крупного поражения в Беларуси — 0:8. Так, заключительные встречи уральцы выиграли со счетом 3:2 и 3:1 соответственно.

Не менее успешно команда Бенуа Гру дебютировала в полуфинальном раунде на домашнем катке, дважды разобравшись с «Динамо» Москва — 4:3; 3:2. Вместе с тем первая гостевая попытка подразумевала очередной успех — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Кадровые потери у «Трактора» отсутствуют.

Состояние команды: В полуфинальной серии «Трактор» чувствует себя превосходно, демонстрируя предельную целеустремленность в ситуациях, с которыми могут справиться далеко не все.

Если защитная надежность команды Бенуа Гру в отдельных случаях подлежит сомнению, то общее тактическое содержание челябинцев по-прежнему реализуется на высшем уровне, учитывая агрессию и эффективность созданных моментов.

Отдельным преимуществом «Трактора» остается исполнительское мастерство лидеров атакующих звеньев, которые способны самостоятельно решить эпизод. За счет скорости и вариативности впереди уральцы заметно превосходят столичных соперников.

Статистика для ставок

Победная серия «Трактора» увеличилась до 5 матчей

«Динамо»Москва потерпело 4 поражения в 5 последних матчах на своей территории

С декабря 2023 года «Трактор» ни разу не проиграл «Динамо» Москва в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.10, а победа «Трактора» — в 3.03.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: В настоящее время челябинцы близки к тому, чтобы воссоздать прошлогодний кошмар московского «Динамо» и оставить столичную команду за бортом плей-офф по итогам четырех матчей.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 2.25.

Прогноз: В предыдущей встрече команде Бенуа Гру явно не хватило хладнокровия в завершающих фазах, в связи с чем уральцы попытаются добиться прогресса в данном компоненте.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.98.