«Хетафе» обыграл «Жирону» и увеличил отрыв от «Севильи»

В рамках 36-го тура Примерыпринимал. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

На 16-й минуте хозяев вывел вперед Хорхе Молина. В середине второго тайма «Жирона» осталась вдесятером после удаления хавбека Борхи Гарсии. Играя в большинстве, «Хетафе» удалось отличиться еще раз — гол на счету Родригеса Анхеля.

«Хетафе» набрал 58 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры и в борьбе за Лигу чемпионов на 3 очка опережает «Севилью». У «Жироны» — 37 очков и семнадцатая позиция.