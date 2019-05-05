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    «Хетафе» обыграл «Жирону» и увеличил отрыв от «Севильи»

    Примера Футбол Испании Хетафе Жирона Календарь Примеры
    В рамках 36-го тура Примеры «Хетафе» принимал «Жирону». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

    Хорхе Молина
    Хорхе Молина

    На 16-й минуте хозяев вывел вперед Хорхе Молина. В середине второго тайма «Жирона» осталась вдесятером после удаления хавбека Борхи Гарсии. Играя в большинстве, «Хетафе» удалось отличиться еще раз — гол на счету Родригеса Анхеля.

    «Хетафе» набрал 58 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры и в борьбе за Лигу чемпионов на 3 очка опережает «Севилью». У «Жироны» — 37 очков и семнадцатая позиция.

    Примера. 36-й тур
    «Хетафе» — «Жирона» — 2:0 (1:0)
    «Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Максимович (Кристофоро, 85), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61)«Жирона»: Буну, Эспиноса, Алькала (Планас, 58), Хуанпе, Борха (Робертс, 69), Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс (Пэк Сын Хо, 81), Гранель, Думбья, ФернандесПредупреждения: Алькала, 45+1. Хайме Мата, 47. Хуанпе, 52. Бруно Гонсалес, 60. Думбья, 60. Оливера, 90+1Удаление: Борха, 69
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