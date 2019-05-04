«Эспаньол» — «Атлетико»: счет матча 3:0, обзор голов

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 36-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт на последней минуте первого тайма. Педроса по левому флангу проскочил вперёд ворвался в штрафную площадь «Атлетико» и прострелил в центр. Годин попытался прервать передачу, но от его ноги мяч покатился в штангу и оказался в сетке.

На 52-й минуте хозяева провели быструю атаку. Мелендо отличным пасом вывел Иглесиаса один на оджин с голкипером. Борха ушёл вправо от Облака и точно пробил в ближний угол.

А на 89-й минуте в ворота мадридцев был назначен пенальти — Хуанфран в штрафной площади сбил Пуадо. Одиннадцатиметровый реализовал Борха Иглесиас. 0