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    Икер Касильяс перенёс инфаркт миокарда

    Порту Португалия
    Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенес острый инфаркт миокарда во время тренировки 1 мая, сообщает пресс-служба португальского клуба.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    «Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре "ПортуГайя" в Оливале.

    Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю команды, который в настоящее время находится в госпитале.

    Касильяс здоров, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена», — сказано в заявлении на официальном сайте «Порту».

    По информации TVI24, 37-летнему испанцу была сделана операция. Однако из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока. В этом сезоне Касильяс на поле уже не появится.

    Икер Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала» в качестве свободного агента и выиграл с ним чемпионат Португалии и Суперкубок страны

    В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей.

    Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2020 года. По согласованию сторон соглашение может быть продлено ещё на один сезон. 0

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