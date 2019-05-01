Икер Касильяс перенёс инфаркт миокарда

Голкипер «Порту»перенес острый инфаркт миокарда во время тренировки 1 мая, сообщает пресс-служба португальского клуба.

«Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре "ПортуГайя" в Оливале.

Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю команды, который в настоящее время находится в госпитале.

Касильяс здоров, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена», — сказано в заявлении на официальном сайте «Порту».

По информации TVI24, 37-летнему испанцу была сделана операция. Однако из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока. В этом сезоне Касильяс на поле уже не появится.

Икер Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала» в качестве свободного агента и выиграл с ним чемпионат Португалии и Суперкубок страны

В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей.

Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2020 года. По согласованию сторон соглашение может быть продлено ещё на один сезон. 0