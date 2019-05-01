«Барселона» — «Ливерпуль»: счет матча 3:0, обзор голов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионоводержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Коутиньо отпасовал низом на левом фланге атаки на Альбу, а тот здорово прострелил в центр на линию вратарской «Ливерпуля», где оторвавшийся от защитников Луис Суарес ударом в падении отправил мяч мимо Алиссона в сетку ворот.

На 75-й минуте, после паса от Серхи Роберто, Луис Суарес в касание пробил из пределов штрафной «Ливерпуля» коленом в перекладину ворот Алиссона, а затем первым на добивание успел Лионель Месси и добил мяч в сетку ворот.

А на 82-й минуте Лионель Месси исполнил великолепный удар со штрафного с 25-ти метров в девятку ворот Алиссона, оформив дубль и сделав счет крупным.

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Спустя минуту мерсисайдцы могли «размочить» счет. Сначала удар Фирмино вынес с линии ворот Ракитич, а затем добивание от Салаха пришлось в ближнюю штангу ворот Тер Штегена.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев. Ответная встреча состоится 7 мая на «Энфилде» в Ливерпуле.