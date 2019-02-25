«Ливерпуль» потерял волшебство. Команду Клоппа разгадали

Результат не так плох, но послевкусие осталось

Теоретически команда, вероятно, должна быть довольна результатами против «Баварии» и «МЮ». Но нельзя рассматривать второй поединок иначе, кроме как упущенную возможность.

Матч «Ливерпуль» — «МЮ» был вариантом борьбы на три исхода. «Красные» могли победить, проиграть и сыграть вничью. Одно очко вернуло команду на вершину английской Премьер-лиги, но при этом ясно дало понять, что Юргену Клоппу и его футболистам в титульной гонке не хватает хладнокровия и опыта. Все станет ясно только в середине мая, но еще месяц назад подобных проблем у мерсисайдцев не было.

«Оба варианта», — ответил Клопп на вопрос о том, было ли это одно заработанное очко или два упущенных. Тем не менее, тренер сразу собрался и переключился на позитив, отметив, что ничья — тоже хороший результат.

«Ливерпуль» на вершине — об этом пели болельщики на трибунах, пытаясь сохранять положительный настрой. Сейчас появилось ощущение некоторого разочарования, ведь от клуба ждут титула уже десятки лет.

У Клоппа все написано на лице

«Ливерпуль» боролся, но в атаке ничего не получалось twitter.com/lfc

Тем не менее, итог матча на «Олд Траффорд» можно назвать одним из самых благоприятных из всех возможных. Да, еще в первом тайме Хуан Мата, Джесси Лингард и Андер Эррера были заменены, а Маркус Рашфорд оставался на поле с травмой — «МЮ» играл практически в меньшинстве.

Однако игроки «Юнайтед» классно оборонялись, а «Ливерпулю» было тяжело проходить сразу несколько редутов. Более того, было ощущение, что гости просто не знают, как это сделать. Или не хотят стараться.

Что еще можно думать о команде, которая за весь матч наносит всего один удар в створ, который состоялся на 33-й минуте. «Ливерпуль» с самого стартового свистка казался на удивление неуверенным. Передачи не получались, командного движения не было, а удары отсутствовали.

Владение мяча было хорошее — 65 процентов к концу игры, но оно не приводило к голевым моментам. Именно «Юнайтед» был ближе к трем очкам, несмотря на то, что во втором тайме кадров на полноценное воплощение идей Сульшера уже не хватало. Более того, Ромелу Лукаку оказался на позиции правого вингера — эта позиция очень далека для бельгийца.

Радости у Клоппа не было. В лучшие времена наставник «Ливерпуля» — яркий энергетический шар, но в этот раз эмоции его покинули.

Даже по ходу матча немецкий специалист, который всегда выделяется активным поведением в тренерской зоне, был крайне недоволен атаками «Ливерпуля» и некоторыми решениями игроков. Мане и Вейналдум показательно получали нагоняй от Клоппа на фланге, но были и другие, попавшие «под горячую руку». В какой-то момент тренер просто прижал руки к голове, как актер-любитель, которого попросили выразить шок и ужас.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Считаю, что это очень позитивное давление. Но я не выхожу на поле. Я просто сижу и говорю журналистам всякие глупости. Делать это легко. Мы должны извлекать уроки из таких поединков. Мы должны убедиться, что повернем эту ситуацию в свою пользу.

Проблемы «МЮ» помешали «Ливерпулю»

«МЮ» не испугался «Ливерпуля» twitter.com/lfc

Клопп заявил, что травмы «Юнайтед» в первом тайме даже навредили «Ливерпулю», так как произошла потеря ритма:

«Если бы "МЮ" играл в том же составе, что и пару недель назад, то матч сложился бы иначе. Мы знаем, как они действуют в привычном виде. Но все кардинально изменилось в первом тайме, что помешало реализовать наш план».

Стоит отметить еще один момент: «Ливерпуль» сыграл вничью в четырех из последних пяти поединков, в основном против команд, которые настроены мешать «красным» и обороняться, а не создавать что-то самим, хотя сами мерсисайдцы в первую очередь думают о своих воротах.

«Если топ-команда играет от защиты, то действовать против нее сложно. Но что-то изменилось, а наши соперники адаптировались к этому. Мы тоже должны меняться».

Что ждет «Ливерпуль» дальше? Если команда потеряет титул и отстанет от чемпиона на пару пунктов, но не стоит вспоминать этот матч. Это будут очки, которые мерсисайдцы потеряли против более простых оппонентов — как «Уотфорд» или «Бернли», с которым предстоит встретиться через несколько недель. В любом случае, давление растет. 0